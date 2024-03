Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao: big match da Goal? Quota invitante

Il big match della 30ª giornata di Liga va in scena domenica alle 21 e vede di fronte la capolista e la quarta in classifica: Real Madrid-Athletic Bilbao .

Real imbattuto al Bernabeu

In attesa del faccia a faccia del 21 aprile tra Ancelotti e Xavi, il Real proverà a far suoi questi tre punti puntando sul fattore Bernabeu: qui, Vinicius e compagni hanno collezionato 12 vittorie e 2 pareggi in campionato.

Bellingham e compagni ospitano una compagine temibile come quella basca, che in 29 giornate ha fatto registrare il No Goal in 19 occasioni. Il Real ha collezionato tre clean sheet nelle ultime tre partite casalinghe ma i baschi hanno le carte in regola per spezzare l’incantesimo.

Una rete degli ospiti si gioca a 1.50, l’esito Goal è offerto a 1.82 da Cplay, a 1.73 da William Hill e a 1.72 da GoldBet.