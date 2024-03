Pronostico Lecce-Roma, l'analisi del match

Due squadre giallorosse a confronto, al " Via del Mare " va in scena la sfida tra il Lecce e la Roma . Entrambe le compagini sono reduci da un successo per 1-0, i salentini prima della sosta per gli impegni delle Nazionali hanno battuto in trasferta la Salernitana mentre i capitolini sono reduci dalla vittoria interna contro il Sassuolo .

Le due squadre sono separate da ben 23 punti in classifica, la Roma è in piena lotta per entrare in zona Champions League mentre il Lecce non ha ancora raggiunto la salvezza matematica. Due club così distanti e vicini allo stesso tempo, se si considerano soltanto i risultati fatti registrare in casa dal Lecce (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) ed in trasferta dalla Roma (5 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte) si nota che le due squadre sono separate soltanto da un punto.

Porte violate

Le quote pendono dalla parte della compagine allenata da Daniele De Rossi, il segno 2 al termine del secondo tempo è in lavagna mediamente a 1.90 mentre il segno 1 è proposto a circa 4.35. Da non escludere il Goal offerto su Cplay a 1.82, su Snai a 1.77 e su Better a 1.80.