Pronostico Sassuolo-Udinese, intriga il pareggio. E Bologna-Salernitana...

La 30ª giornata di Serie A si completa il lunedì di Pasquetta con le restanti cinque partite. Tra queste lo scontro diretto salvezza Sassuolo-Udinese e Bologna-Salernitana . Vediamo le quote dei due match e a corredo alcuni consigli per le scommesse .

Quote e pronostico di Sassuolo-Udinese

Il Sassuolo, penultimo, deve far punti contro un'Udinese che nelle ultime tre trasferte disputate ha fatto registrare due vittorie contro Juventus (1-0) e Lazio (2-1) e una sconfitta con il Genoa (0-2). Partita aperta a qualsiasi risultato, tanto che il pareggio è da prendere in considerazione.

Il segno X vale 3.30 per Cplay mentre su Snai l'offerta scende a 3.25 e su Planetwin si ferma a 3.20. Le ultime tre gare disputate dai neroverdi sono terminate sullo 0-0 al riposo. Inversione di tendenza? Il Multigol 1-2 primo tempo si gioca mediamente a 1.60.

Bologna-Salernitana, chi vince secondo i bookie

Il recupero lampo di Zirkzee è una minaccia in più per la Salernitana di Colantuono. Esito scontato al Dall'Ara? A giudicare dalle quote dei bookie sembrerebbe di sì. Cplay banca l'1 a 1.28, offerta in linea con quella di Planetwin mentre si scende a 1.27 sulla lavagna di Better.

E se la Salernitana, pur sfavorita, andasse a segno almeno una volta al Dall'Ara? L'esito Segna gol squadra ospite: Sì paga 2.15 volte la posta.