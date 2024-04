Sinner numero 1, c'è la data. E si inizia a credere al Grande Slam...

Archiviato il torneo di Miami con un altro incredibile quanto incontestabile trionfo , è il momento di fare il punto sulle scommesse a medio-lungo termine relative a Jannik Sinner . Sull'agenda dell'altoatesino c'è, ben cerchiato, l'appuntamento del Roland Garros . Uno dei quattro Major dell'anno, con Jannik che ha già portato a casa gli Australian Open e che quindi è l'unico tennista al mondo in corsa per il sogno del Grande Slam.

Sinner da Grande Slam? Cosa dicono le quote

Meno tre dunque all'impresa chiamata Grande Slam. Detto che Jannik ha una lunga carriera davanti per provare a centrare il prestigioso poker... perchè non battere il ferro finchè è caldo, ovvero già quest'anno? I bookie hanno aperto il gioco sul mercato "Sinner vince Grande Slam dal 2024 al 2026". Quota alta ma non astronomica, pari a 25 volte la posta. E per farlo serve trionfare a Parigi, dove per i bookie Jannik è bancato non da favorito...