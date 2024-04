Coppa Italia, c'è già la finale: per i bookie idee chiare

Quattro squadre in lizza per la vittoria della Coppa Italia 2023/24. Tra queste c'è la Juve di Allegri, alle prese con la Lazio dell'ex Tudor. Vediamo cosa ne pensano i bookmaker in merito alla possibile finale e non solo...Quote alla mano la Juve ha un piede e mezzo in finale. Nel mercato "passaggio del turno" la Juventus è favorita a 1.50 mentre l'offerta per la Lazio in finale sale a 2.50.