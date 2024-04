Juve-Lazio, una Coppa Italia da corto muso? E se segna Rabiot…

Juve favorita secondo i bookie

Un risultato che dà fiducia ai biancocelesti e carica di ulteriore pressione i bianconeri, vittoriosi una sola volta (3-2 al Frosinone) nelle ultime cinque partite di campionato disputate allo Stadium.

La Lazio in trasferta non pareggia dal 9 dicembre, 1-1 contro il Verona, e lontano dall’Olimpico non fa registrare l’Under 1,5 (massimo una rete in partita al 90’) addirittura dalla trasferta di Bologna datata 3 novembre.

Secondo i bookmaker il risultato più probabile è una vittoria bianconera, offerta a 1.80 da Cplay, a 1.75 da Eurobet e a 1.73 da William Hill. Il segno X vale invece 3.40 mentre il 2 paga 5 volte la posta.

Altro Under 2,5 in vista? Possibile, tale ipotesi è proposta a 1.58. Optando per la combo 1X+Under 3,5 l’offerta è pari a 1.50.

Juve, la vittoria per 1-0 manca da fine dicembre

La vittoria per 1-0, ovvero di corto muso, è stata spesso il marchio di fabbrica della Juve allegriana. Eppure se ne son perse le tracce dal 30 dicembre, ovvero dal match di campionato contro la Roma deciso da Rabiot. E se un simile scenario si ripetesse in Juve-Lazio di Coppa Italia? Tradotto, combo marcatore+risultato esatto: Rabiot+1-0 Juve, a quota 45.