Sinner sfida Djokovic: Roland Garros decisivo per il sorpasso e la prima posizione del ranking

Jannik Sinner è inarrestabile e i bookmaker non hanno dubbi: diventerà numero uno al mondo entro la fine dell’anno. Dopo la vittoria a Miami, che gli è valsa il secondo titolo in un Masters 1000 in carriera, Jannik ha superato Alcaraz nel ranking ATP, diventando il primo italiano al numero 2. Ora, davanti, c’è solo Novak Djokovic, assente a Miami per conservare le energie in vista dei grandi appuntamenti estivi.