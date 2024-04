Pronostici Serie C, le quote di Juventus Under 23-Entella

La Juventus Under 23 accoglie l'Entella in un'atmosfera carica di aspettative. Reduce da una serie di 10 risultati utili in casa (4 vittorie e 6 pareggi), la Juventus ha dimostrato di essere in gran forma. I bianconeri in sette di questi incontri hanno subito almeno un gol, un dato che mette in evidenza la necessità di mantenere la concentrazione difensiva per tutta la partita.