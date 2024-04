Pronostico Granada-Valencia, ecco un esito dalla quota interessante

Il palinsesto del midweek prevede un recupero di Liga (26ª giornata). A fare gli onori di casa sarà il Granada (due sole vittorie in questo campionato), penultimo e a -14 dalla salvezza. Situazione ai limiti della disperazione mentre sta molto meglio il Valencia , ottavo in classifica, che conta di sfruttare il “bonus” per far punti utili in ottica Europa.

Occhio al "ritardo" del Valencia

Il Valencia è reduce da tre sconfitte di fila in trasferta, l’ultimo blitz risale a metà gennaio quando la squadra allenata da Ruben Baraja andò a passeggiare sul campo del Cadice (altra squadra “pericolante”) con un netto 4-1. Da segnalare che il Granada è rimasta l’unica squadra della Liga a non aver ancora pareggiato 0-0.

Sponda Valencia il “ritardo” che spicca è relativa all’assenza del segno “2 primo tempo”: non esce da ben 22 giornate di fila, mentre il 2 finale manca all’appello da 9 turni.

Per chi crede che il Valencia possa chiudere in vantaggio a metà gara oppure vincere l’incontro, l’esito da tenere in considerazione è “2 primo tempo o 2 finale” a quota 1.90. Optando per il parziale/finale 2/2, invece, il moltiplicatore è di 3.75 su Cplay, a 3.70 su Better e a 3.60 su William Hill.