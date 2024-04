Il pronostico di Bari-Cremonese, le quote del match del San Nicola

La 32ª giornata di Serie B si apre con l'anticipo del San Nicola. Il Bari di Iachini ospita la Cremonese di Stroppa, beffata clamorosamente dalla FeralpiSalò il 1° aprile. Secondo ko di fila per i grigiorossi, cosa mai accaduta prima in campionato. Il secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A è ora a due punti di distanza. Anche il Bari ha bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona playout. Nelle ultime 6 giornate i pugliesi hanno racimolato solo 2 punti e il calendario da qui alla fine non sorride ai Galletti...