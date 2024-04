Serie A, pronostico Salernitana-Sassuolo: l'analisi del match

Nella battaglia per la sopravvivenza nella massima serie del calcio italiano il Sassuolo si prepara a uno scontro cruciale contro la Salernitana. Per i neroverdi, piazzati al penultimo posto in classifica e ad un solo punto di distanza dalla zona salvezza, ogni partita è come una finale.



Dall'altra parte la Salernitana è in una situazione altrettanto complicata, con soli 14 punti ottenuti in 30 partite occupa il gradino più basso della classifca. I granata con una sola vittoria ottenuta nelle 15 partite disputate in casa sembrano destinati alla retrocessione in Serie B. Tuttavia, nonostante le difficoltà, la Salernitana potrebbe sfruttare il fattore campo e giocare con l'orgoglio per cercare di ottenere una vittoria inattesa.

Neroverdi favoriti