Pronostici Ligue 1, Lille-Marsiglia: quote ok per i "Mastini"

L'anticipo della 28ª giornata di Ligue 1 va in scena allo stadio " Pierre Mauroy ". Il Lille , reduce da 4 risultati utili consecutivi, si appresta a ricevere un Marsiglia che nelle precedenti due gare di campionato ha perso per 2-0 sia contro il Rennes che contro il Psg .

Numeri da urlo per i "Mastini" in casa: la squadra allenata da Paulo Fonseca nelle 13 sfide disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la bellezza di 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il Lille con soltanto 7 reti al passivo vanta la miglior difesa interna del torneo.

"Mastini" scatenati in casa

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 su Cplay moltiplica la posta per 2.20 mentre su Goldbet e Better si gioca a 2.15. Se non ci si vuole sbilanciare si può provare il Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.