Pronostico Foggia-Casertana, quote equilibrate allo Zaccheria

Il Foggia riceve la Casertana allo Zaccheria nell’anticipo della 35ª giornata del girone C di Serie C . I satanelli hanno alle spalle un pesante 0-3, incassato a Latina , mentre l’undici allenato da Cangelosi (quarto in classifica) ha conquistato 7 punti nelle ultime tre giornate, senza subìre gol nel periodo considerato.

Il pronostico è un esito "Multi chance"

Per il Foggia un curriculum casalingo di tutto rispetto: 9 vittorie, 5 pareggie 3 sconfitte valgono agli etnei il 4° miglior score interno del campionato. La Casertana in trasferta ha perso solo in 4 occasioni su 17 ma l’ultima volta che Curcio e compagni hanno festeggiato i tre punti lontano dal Pinto risale al 6 gennaio: 2-1 al Monopoli. All’andata vinse 2-1 la Casertana, che da sei giornate a questa parte va a braccetto con l’opzione Under 2,5.

Da valutare in questa sfida l’ipotesi che possa vedersi almeno un esito tra Goal e Over 2,5. Tale eventualità (esito Multi chance Goal o Over 2,5) rende 1.77 volte la posta su Cplay e Eurobet, 1.62 su Sisal.