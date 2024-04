Pronostico Empoli-Torino, sfida tra "capolista" in fatto di...

Pochi gol in vista secondo i bookmaker

All'andata la connessione Bellanova-Zapata fu decisiva per la vittoria del Torino su un Empoli combattivo. Match combattuto come tanti se ne sono visti con le due squadre in campo. Nessuno meglio di loro, infatti, in materia di Under 2,5: 20 per l'Empoli, 22 per il Torino. Un esito ritenuto molto probabile dai bookmaker in questa sfida: 1.53 l'offerta di Cplay mentre si scende a 1.50 su Better e Snai.

Vista la comune necessità di far punti (il Toro ha l'Europa nel mirino) si può comunque ipotizzare un match con una o due reti. Il Multigol 1-2 è un'opzione da 1.85 volte la posta.