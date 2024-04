Serie A, pronostico Roma-Lazio: le statistiche del match

Il derby della Capitale è pronto a infiammare gli animi degli appassionati di calcio di Roma e non solo, con una sfida che promette spettacolo e tensione. Da un lato troviamo una Roma che non perde in campionato dal lontano 10 febbraio, per i giallorossi questa potrebbe rappresentare l'occasione giusta per cercare di riscattare una serie di 4 derby poco fortunati, nei quali non sono mai riusciti ad andare a segno. Dall'altro lato del campo c'è una Lazio che dopo il cambio di allenatore è riuscita a battere sia il Frosinone che la Juventus.



Con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare di campionato la Roma è determinata a ottenere i tre punti per rimanere ancorata al quarto posto. La Lazio è pronta a mettere il bastone fra le ruote ai rivali giallorossi.