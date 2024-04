Pronostici Serie A, l'analisi di Milan-Lecce

Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce dopo aver battuto la Fiorentina al "Franchi" per 2-1. I rossoneri stanno vivendo un periodo straordinario con sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare ufficiali. Il Meazza è diventato una fortezza per un Milan che in campionato non perde in casa dal 4 novembre scorso. Guardando i numeri il "Diavolo" davanti al proprio pubblico ha registrato 10 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte, con 23 gol fatti e solamente 8 subiti.



Dall'altra parte il Lecce arriva a San Siro con la speranza di sfidare il destino avverso. Tuttavia, le statistiche non sembrano dalla loro parte. Con soltanto una vittoria in trasferta, il Lecce ha raccolto appena 9 punti su 45 lontano dal "Via del Mare".