Frosinone-Bologna, gol di Soule su punizione? La quota stuzzica. E Orsolini...

Nella sfida imminente tra Frosinone e Bologna l'attenzione è focalizzata su due estremi della classifica di Serie A: da un lato ci sono i ciociari che stanno lottando con tutte le proprie forze per raccogliere punti vitali per la salvezza mentre dall'altro ci sono i felsinei, in un momento di forma straordinaria, che credono nella qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.