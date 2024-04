Pronostici Serie A, quote e statistiche di Monza-Napoli

Il programma della 31ª giornata di Serie A mette a confronto Monza e Napoli . I brianzoli la scorsa settimana hanno perso per 1-0 sul campo del Torino mentre l'undici partenopeo non è riuscito a fermare l' Atalanta al " Maradona ": 0-3 al triplice fischio dell'arbitro.

Entrambe le squadre, rispettivamente in casa e in trasferta, presentano un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Show all'U-Power Stadium

Entrambe le compagini si trovano in una posizione in cui non hanno nulla da perdere. Il Monza cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo mentre il Napoli, pur partendo favorito, non può permettersi di abbassare la guardia. La vittoria della squadra allenata da Francesco Calzona è in lavagna a 1.85 mentre la doppia chance 1X si gioca a 1.95.

Il Monza non ha mai centrato la "Somma Gol 4" in casa, un'opzione di scommessa proposta mediamente a 5.40. Il Goal invece è offerto su Cplay, Goldbet e Better a 1.65.