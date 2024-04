Rabiot primo dei "cattivi" in Juve-Fiorentina? I due precedenti intrigano i bookie

Juve-Fiorentina è il piatto forte del menù domenicale di Serie A . I bianconeri devono rimettersi in carreggiata in campionato dopo le risposte positive fornite in Coppa Italia. Match da vincere per Allegri, favorito per la vittoria con quota media che si attesta sull'1.85. Ma oltre all'1X2 finale c'è tanto di più da poter sperimentare, ad esempio le scommesse su marcatori e cartellini. Vediamone alcune, nel tentativo di pescare qualche quota succulenta.

Primo cartellino per Rabiot?

I precedenti di un match non vanno chiaramente presi come oro colato ma forniscono comunque indicazioni interessanti. Negli ultimi due scontri diretti tra bianconeri e viola, ad esempio, il primo giocatore finito sulla lista dei cattivi è stato Adrien Rabiot. Un rabbioso Rabiot, viene da dire. Non c'è due senza tre? I bookie bancano a 13 la possibilità che in Juve-Fiorentina sia di nuovo il francese il primo dei 22 in campo a ricevere un cartellino (giallo o rosso).

Anche nel centrocampo viola però non mancano i giocatori di temperamento. Vedi Mandragora, quota 13.5 per il match winner di Fiorentina-Atalanta. Meno accreditato Arthur, scivolato nelle gerarchie di Italiano. Per l'ex Juve quota pari a 17 come primo giocatore sanzionato.

Primo marcatore, quota 40 per...

Sono passati sette mesi (sette!) da quando i tifosi juventini hanno potuto festeggiare il primo e unico gol di Danilo in questo campionato. L'avversario era l'Empoli e in quell'occasione il capitano sbloccò il match del Castellani. Da una toscana all'altra, la Fiorentina permetterà il "bis" al centrale bianconero? La quota Danilo primo marcatore è pari a 40: super! Stessa offerta per Alex Sandro mentre per Rugani che sblocca il match l'offerta sale addirittura a 50.

Ultimo marcatore+risultato esatto: occhio a Yildiz

Tra le proposte dei bookmaker merita risalto la tipologia che lega l'ultimo marcatore al risultato esatto. Evidentemente una giungla in cui avventurarsi ma delle ipotesi si possono fare. Partiamo dal presupposto che Yildiz possa entrare a gara in corso e, con la sua freschezza, riesca a mettere il punto esclamativo sul match. Tirando le somme, si può ricavare un'opzione di questo tipo: 3-0 Juve+Yildiz ultimo marcatore. A quota 65 non vale la pena farci un pensierino?

Gol, assist e cartellino: fa tutto Vlahovic

Gara speciale per Dusan Vlahovic, uno dei grandi ex della sfida. Ovvio che ci terrà tantissimo a graffiare la viola ma occhio alla tensione, potrebbe costargli una sanzione disciplinare. La combo "Gol e cartellino" per il serbo è poco sopra quota 8 ma per far decollare la quota occorre aggiungere un terzo elemento al "pacchetto": l'assist. Quindi: Vlahovic segna, fa assist e riceve un cartellino, il tutto a quota 55!