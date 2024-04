Pronostico Real Madrid-Manchester City, che sfida tra Ancelotti e Guardiola

Comparazione quote: esito Goal

Il duello tra Blancos e Citizens sta diventando una vera classica della competizione. Lo scorso anno la spuntò il City che dominò il match di ritorno ma all'andata vinse l'equilibrio: 1-1, con perle di Vinicius e De Bruyne. Dunque, un risultato di parità al Bernabeu che in quest'occasione vale circa 3.40 la posta. Quota sensibilmente più alta rispetto al 2 del City, il segno per i bookie più probabile e offerto a 2.35, con il Real che "insegue" a 2.85.

Ovvio che tra la squadra che ha vinto più Champions di tutte e la detentrice del trofeo possa accadere di tutto. Il Real Madrid in questa stagione non ha mai perso in casa e in Champions ha vinto 7 partite, pareggiando l'ultima contro il Lipsia. Solo vittorie in Champions invece per il City, che in Europa viaggia alla media di tre gol segnati a partita.

Inevitabile considerare l'esito Goal in un match del genere: quota 1.58 sul bookmaker Cplay, 1.55 su Snai e 1.53 su GoldBet.