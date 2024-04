Champions, Arsenal-Bayern per le quote è da...

Psv, Lens, Siviglia e Porto: tutte squadre battute dall'Arsenal, tra fase a gironi e ottavi di Champions. Non solo, i Gunners in queste quattro partite non hanno subìto gol e hanno fatto registrare il parziale/finale 1/1. Un ruolino di marcia che suona come un campanello d'allarme per il malandato Bayern di questa stagione.