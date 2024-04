Championship, pronostico e quote di Ipswich-Watford

Il match tra l' Ipswich e il Watford si prospetta come un'occasione cruciale per i " Tractor Boys " di riscattare la recente sconfitta subita contro il Norwich . Questa battuta d'arresto non solo ha inflitto un duro colpo alla fiducia della squadra ma ha anche permesso al Leicester di riconquistare la vetta della classifica della Championship . Determinato a non perdere ulteriore terreno, l' Ipswich si presenta come il chiaro favorito in questo confronto.

Dall'altra parte il Watford non ha più nulla da giocarsi in questa stagione. I "Lupi" con 12 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte sono posizionati nella parte centrale della classifica con 51 punti, troppo distanti per cercare di raggiungere la zona playoff e a debita distanza dalla zona retrocessione.

Show in vista

Numeri da urlo per l'Ipswich in casa: i "Tractor Boys" con 15 vittorie, 4 pareggi e solo 1 sconfitta hanno dimostrato di essere una forza inarrestabile davanti al proprio pubblico (56 i gol segnati, 31 quelli subiti). Le quote riflettono fedelmente il favore dei pronostici nei confronti dell'Ipswich, con il segno 1 offerto mediamente a 1.45. Tuttavia, per coloro che cercano un'opzione un po' più remunerativa, l'Over 2,5, proposto su Cplay, Snai e Bwin a 1.55, potrebbe essere una scelta interessante.