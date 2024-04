Milan-Roma, pescare chi vince può valere 400 volte la posta!

Dal derby capitolino a quello italiano. Milan e Roma in campo giovedì sera (ore 21) al Meazza per l'andata dei quarti di Europa League . Nella fase a eliminazione diretta la squadra di Pioli ha eliminato Rennes e Slavia Praga , mettendo a referto l' Over 2,5 in entrambi i doppi confronti. Slavia Praga contro cui i giallorossi avevano perso (fuori casa) ai gironi. Periodo più che positivo per il Milan, reduce da sette vittorie di fila tra campionato e coppe. In più, i due precedenti stagionali sorridono al Diavolo , con partite però caratterizzate da Goal e Over 2,5 . A proposito, per il Milan si contano 4 Over 2,5 consecutivi al contrario dei capitolini, in modalità Under 2,5 da 4 gare a questa parte. I bookie hanno le idee chiare su chi vincerà la partita d'andata. Su Cplay e Bet365 l'1 si gioca a 1.80 mentre William Hill si tiene ancora più basso: 1.78. Da non escludere uno score con due o tre reti complessive. L' esito Multigol 2-3 rende circa 1.95 volte la posta.

Le combo a quota altissima

Partita speciale, quote speciali. Tra le proposte dei bookmaker ad alta, anzi altissima quota meritano risalto quelle che mixano mercati diversi come Gol e Calci d'angolo. Una proposta da 400 volte la posta (avete capito bene, 400!) è quella che vede il Milan vincente a zero e le due squadre che battono almeno 4 calci d'angolo in entrambi i tempi. Difficile ma a fronte di un investimento minimo si può davvero mandare in tilt il totalizzatore! L'offerta sale a 950 se a far registrare il clean sheet (vittoria a zero) sarà la Roma, sempre con almeno 4 corner a squadra in ciascuna delle due frazioni.

Thiaw segna di testa? Mentre El Shaarawy...

In partite del genere sfruttare i calci da fermo è cosa buona e giusta. Nelle fila del Milan, con Tomori squalificato, Thiaw (in ballottaggio con Kjaer) potrebbe concedersi un'incursione vincente in area giallorossa. Il centrale rossonero che segna di testa è un'opzione bancata a 35 mentre l'offerta sale a 65 in caso di incornata vincente del romanista Aouar. Tra le proposte intriganti elaborate dai bookie è da segnalare "El Shaarawy segna di sinistro", a quota 20. Nota. Ex rossonero e con i due piedi calcia "discretamente" bene.