Conference League, quote e pronostico di Plzen-Fiorentina

C'è una squadra italiana ai quarti di finale di Conference League , la Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo aver eliminato il Maccabi Haifa si prepara a sfidare il Plzen . La " Viola " sembra aver mollato la presa sul campionato per dedicarsi alle partite di coppa, le ultime due vittorie dei toscani infatti sono state il 4-3 ottenuto a Budapest nella gara d'andata degli ottavi di finale e l'1-0 contro l' Atalanta in Coppa Italia .

Il Plzen si presenta all'appuntamento con la Fiorentina dopo aver eliminato il Servette ai calci di rigore (doppio 0-0 nei 180 minuti regolamentari).

Porte violate

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della "Viola". Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna su Cplay a 1.95 mentre su Snai e Planetwin365 è in lavagna rispettivamente a 1.90 e 1.92. Il Plzen non starà però di certo a guardare, da non escludere il Multigol Casa 1-2 proposto a circa 1.58.

Goal o No Goal? I principali bookmaker strizzano l'occhio all'esito che prevede entrambe le compagini a segno. Il Goal moltiplica una qualsiasi puntata per 1.80 mentre il suo opposto vale 1.90.