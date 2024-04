Euopa League, quote e pronostico di Leverkusen-West Ham

Nei quarti di finale di Europa League l'attenzione è rivolta anche alla sfida tra Leverkusen e West Ham , match da cui uscirà il nome della squadra che affronterà la vincente tra Milan e Roma . Il Leverkusen , in un momento di forma straordinaria, non ha ancora mai perso in questa stagione e ha fatto registrare sei vittorie nelle ultime sei gare disputate tra campionato e coppa.

D'altra parte, il West Ham mostra un rendimento più altalenante, avendo vinto solo una delle ultime quattro partite di Premier League. Tuttavia gli "Hammers" hanno dimostrato di poter sorprendere, Friburgo eliminato nonostante fosse riuscito ad imporsi all'andata per 1-0.

Quote ok per le "Aspirine"

Per le quote è il Leverkusen a partire con i favori del pronostico: il segno 1, esito proposto su Cplay a 1.43 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.40. In estate le "Aspirine" riuscirono a battere il West Ham in amichevole per 4-0, la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.95.