Pronostico Betis-Celta, i precedenti sorridono ai galiziani

Precedenti, quote e pronostico

Nelle ultime due giornate il Celta, con il nuovo allenatore Giraldez che ha sostituito l'esonerato Benitez, ha vinto 2-1 in casa del Siviglia e pareggiato 0-0 in casa contro il Rayo. Nelle 15 trasferte dei galiziani Goal e Over 2,5 si sono visti in 10 occasioni.

Il Betis al netto di un marzo nefasto ha costruito in casa le sue fortune, con 27 punti conquistati sui 42 totali. Il fattore campo tornerà protagonista? I tifosi andalusi se lo augurano anche perchè negli ultimi 5 precedenti si registrano 4 vittorie del Celta e un pareggio.

Per i bookie parte favorito il Betis, su Cplay il segno 1 si gioca a 2.08 mentre su Sisal è a 2.05 contro l'1.95 di Snai. Viste le rispettive motivazioni si può ipotizzare una sfida con entrambe le squadre a segno. Il Goal è offerto a 1.78 da Cplay, a 1.73 da William Hill e a 1.72 da Better.