Conte, la quota ora crolla. Allegri traballa, i bookie lo sanno. Motta e Italiano...

Nessuno, o quasi, resterà al suo posto. Il mercato degli allenatori è quello che al momento scatena di più i bookmaker . Le voci si rincorrono e le quote vengono aggiornate , il tutto a ritmi frenetici. Allegri resterà alla Juventus ? Dove allenerà Antonio Conte ? E i richiestissimi Thiago Motta e Italiano ? I bookie hanno una risposta per ciascuno di questi quesiti.

Prissimo allenatore Juve: bookie convinti

La Juve forgiata dal Ds Giuntoli dovrebbe partire innanzitutto da lui, Thiago Motta. Una scelta fatta non da oggi e anche i bookie sembrano... accoglierla con favore. Con la differenza che rispetto alle scorse settimane, nel testa a testa a suon di quote con Allegri, adesso è Thiago a prendersi la vetta in lavagna.

Motta prossimo allenatore della Juventus si gioca a 1.70, con la conferma di Allegri più giù, a 2.25. Nella cerchia dei papabili gli operatori piazzano Antonio Conte, dato al momento a 5.50. Ma per il salentino i bookie hanno una destinazione ben più "concreta", ecco quale.

Conte-Napoli? Per i bookmaker è affare fatto

Il lungo corteggiamento di De Laurentiis sembrerebbe davvero poter sfociare in un matrimonio. Antonio Conte è indicato dai bookmaker come il prossimo allenatore del Napoli. La quota assegnata a questa eventualità è letteralmente crollata nelle ultime ore, precipitando fino all'1.50 attuale.

Scavalcato, nella graduatoria stilata dai bookie, Vincenzo Italiano che scivola in seconda posizione a quota 2.75. Da segnalare le due opzioni che condividono il terzo gradino del podio o comunque godono dello stesso grado di probabilità. Entrambe stuzzicano, entrambe a 7.50: Mourinho e Sarri!

Un allenatore italiano per il Bayern: ecco chi è

Lo stile italiano ancora va di moda all'estero, tanto che il Bayern starebbe pensanso seriamente a De Zerbi per il prossimo anno. Ne sono convinte alcune agenzie di scommesse che bancano a 2.25 l'ipotesi che l'attuale manager del Brighton venga "promosso" a prossimo allenatore dei bavaresi, dando il benservito a Tuchel. In lavagna De Zerbi precede pezzi da novanta come Nagelsmann (4), Conte (6) e Zidane (7.50).