Juve, Man Utd e Real: una speciale tripla dalla quota super!

Dopo un turno di Coppe europee sensazionale in cui abbiamo avuto modo di lustrarci gli occhi specialmente nei match del Bernabeu tra Real e Manchester City e di Anfield, dove una spettacolare Atalanta ha battuto i padroni di casa del Liverpool , nel sabato che vede tornare in campo i campionati per il rush finale, abbiamo un pomeriggio tutto da vivere.

In Spagna, il Real vola alle Canarie ospite del Maiorca nel tentativo di allungare sulle inseguitrici e mettere in ghiaccio il discorso Liga prima del ritorno in Champions all’Etihad. Anche lo United sarà in trasferta, ospite del Bournemouth, e, sebbene venga dal 2 a 2 contro il Liverpool, non vince da 3 giornate e per sperare ancora in un posto in Europa il prossimo anno, deve sbrigarsi a riprendersi i 3 punti. Ultima partita della tripla è il Derby della Mole: una Juve rinfrancata dalla vittoria contro la Viola e da quella in Coppa Italia nell’andata della semifinale contro la Lazio sarà ospite del Toro che è stato beffato nel finale nell’ultimo turno contro l’Empoli ed ha – di fatto – visto allontanarsi quasi irraggiungibilmente la zona europea.

Le quote dei bookie per la speciale tripla

La tripla proposta viene offerta da Sisal a 9,86 mentre Eurobet la propone a 10,01. Scettica invece Begamestar che offre una maggiorazione del 20% ad una quota base già più alta, di 10,07: molto interessante!