Il pronostico di Parma-Spezia, occhio all'esito ritardatario

La Serie B è terreno scivoloso anche per il Parma capolista, che dopo il (primo) ko interno col Catanzaro non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Sudtirol. Pecchia deve subito ripartire per non lasciare spazio ai sogni di rimonta della concorrenza (Como, Cremonese e Venezia): al Tardini arriva lo Spezia di Luca D'Angelo, reduce dal deludente 1-1 casalingo con il Lecco ultimo in classifica.