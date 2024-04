Toro-Juve, Vlahovic ti fa ricco: la quota derby da impazzire

Man mano che ci si avvicina al derby l'offerta dei bookie diventa sempre più ricca e comprende mercati come assist+gol. Sponda Juventus occhi puntati sul re degli assist, McKennie. Un suo passaggio vincente per il gol di Vlahovic è in lavagna a 15 mentre se l'americano mandasse in gol Chiesa si sale a 22. Sul versante granata la connessione Bellanova-Zapata vale una bella quota 28.

Espulsioni, ecco chi sono i maggiori indiziati

Anche le espulsioni sono oggetto di scommesse e quale partita meglio del derby potrebbe essere indicata per veder sventolare un cartellino rosso? Tra i giocatori più indiziati a finire anzitempo negli spogliatoi i bookie considerano Buongiorno e Gatti, quota 25 per ciascuno di loro.

Offerta di poco superiore per Bremer, in lavagna a 27, mentre un'intemperanza che costa il rosso a Dusan Vlahovic moltiplica per 33 un qualsiasi investimento. La memoria va ai minuti di recupero di Juve-Genoa quando il serbo fu espulso dall'arbitro Giua per qualche frase di troppo.

Il risultato "speciale" che vale quota 75

In occasione del derby si può sperimentare la scommessa risultato esatto parziale/finale, provando a centrare così lo score dei primi 45' e quello del 90'. Intrigante l'opzione che prevede il Toro avanti al riposo e il ribaltone Juve al 90': 1-2. Una soluzione di questo tipo permetterebbe di festeggiare una quota pari a 75! Pazzo derby!