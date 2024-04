Osasuna-Valencia, quote e pronostico: Multigol e non solo...

Come in Inghilterra anche in Spagna è previsto il posticipo , la coda della 31ª giornata di Liga è il match tra Osasuna (39 punti) e Valencia (44).

L'esito che vale quota 4.50

Campionato nel segno della mediocrità per entrambe, ancora in corsa per un piazzamento europeo. Nel suo stadio l’Osasuna ha pareggiato 3 volte, poi 6 vittorie e altrettante sconfitte a completare il quadro. Il Valencia lontano dal Mestalla ha vinto 4 volte, per il resto 3 pareggi e 8 sconfitte con un totale di 15 gol segnati (uno di media a partita) e 24 subìti. Uno score abbastanza mediocre che, a bocce ferme, complica un po’ i pronostici. Sponda Valencia c’è un dato a dir poco singolare che merita risalto. Nelle ultime 23 partite di campionato disputate da Hugo Duro e compagni, la squadra che giocava in casa non è mai andata al riposo in svantaggio. In questo modo, si è generato un super ritardo che fa riferimento all’esito “2 primo tempo”: assente, appunto, da ben 23 giornate di fila!

Per chi crede che in Osasuna-Valencia possa vedersi il 2 a metà gara l’offerta prevista per questo tipo di giocata oscilla tra 4 e 4.50. Da tener presente il feeling dell’Osasuna con la somma gol 2. In previsione di un match tirato, con una o due reti totali, occhio al Multigol 1-2 proposto a 1.80 da Cplay e Sisal, a 1.77 invece da Snai.