Champions, un ex Juve Mvp di Dortmund-Atletico? La quota è super

Il gol di Haller tiene vive le speranze di qualificazione del Borussia Dortmund alle semifinali di Champions . I tedeschi devono rimediare all’1-2 del Metropolitano , match in cui gli spagnoli erano partiti a razzo con due gol nel primo tempo. L’ Atletico battendo 3-1 il Girona in campionato ha infilato il quinto Over 2,5 consecutivo mentre se si considera la classe di esito Multigol 2-4 la striscia sale addirittura a 9. Da segnalare anche che ben 11 delle ultime 12 partite giocate dal Borussia sono terminate con minimo due, massimo quattro reti totali.

Ecco allora prendere forma il Multigol 2-4 (a quota 1.50) in un match dal pronostico piuttosto incerto. L’ultimo pareggio interno deitedeschi risale al 19 dicembre, 1-1 in Bundesliga contro il Mainz. Un risultato di parità (utile nell’occasione agli spagnoli) è offerto dal bookmaker Cplay a 3.70, 3.60 invece l'offerta di Bet365 e 3.50 quella di Sisal.

Risultato esatto parziale/finale a quota 60

Nel match di andata tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund il primo tempo è terminato 2-0 per gli spagnoli, poi nella ripresa il gol di Haller per il definitivo 2-1. Per chi crede che stavolta sia il Borussia a chiudere sul 2-0 parziale e che l'Atletico possa accorciare nella ripresa, la quota prevista è pari a 60.

Un ex Juve Man of the match? Le quote dei bookie

Griezmann e Morata sono i più accreditati secondo i bookmaker nella scommessa sul Miglior giocatore dell'incontro. Ma per trovare quote ben più remunerative occorre pescare dalle retrovie. L'ex Udinese Molina è una soluzione da 40 volte la posta, stessa quota per l'esperto Witsel. Tra gli estremi outsider i bookie piazzano un ex Juve, Emre Can. Vale 50 l'ipotesi che sia lui l'Mvp di Dortmund-Atletico.