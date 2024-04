Barcellona-Psg, notte da campioni: Cancelo migliore in campo, la quota merita

Poteva finire in qualsiasi modo, alla fine ha vinto 3-2 il Barcellona . Un bel vantaggio per Xavi , che contro il Psg ha due risultati su tre a disposizione (più il fattore campo) per accedere alle semifinali di Champions .

La giocata che vale quota 1.80

Che la sfida tra queste due squadre non potesse essere banale lo dice la storia, in cui resta scolpito "quel" 6-1 con cui i blaugrara ribaltarono lo 0-4 di Parigi. Stavolta però a Xavi non servirà alcuna impresa ma la giusta concentrazione per evitare il ko contro Mbappé (a secco all'andata) e compagni.

Tra campionato e coppa il Barça ha vinto le ultime quattro partite casalinghe, in trasferta il Paris non perde dal 7 novembre ma in Europa quest'anno ha vinto in trasferta solo al quarto tentativo, 2-1 in casa della Real Sociedad nel ritorno degli ottavi (doppietta di Mbappé).

Tra queste due squadre può davvero succedere di tutto, il Psg ha dimostrato di essere più incline all'errore ma ha le carte in regola per andare a segno. Da valutare la speciale opzione "Goal primo tempo o Goal secondo tempo" a quota 1.80. Una giocata che si centra se nalla prima o nella seconda frazione ci sarà almeno una rete per parte. Il "semplice" Goal al termine dei 90 regolamentari è giocabile a 1.44 su Cplay, a 1.42 su Planetwin e a 1.40 su Better.

Gol, assist e cartellino: fa tutto Mbappé

Come detto all'andata la stella forse più attesa fra le 22 in campo è rimsta spenta. Kylian Mbappè vorrà lasciare la sua griffe sul match, meglio ancora se con un gol d'autore. I bookie bancano a 12 un gol da fuori area di Mbappè, offerta che sale a 18 in caso di gol, assist e cartellino per il campione francese. E la tripletta? Vale 27 volte la posta.

Mvp di Barcellona-Psg, occhio al baby

Possibile che il miglior giocatore di Barcellona-Psg sia un 17enne? Nella scommessa sull'Mvp della sfida di Champions il baby blaugrana Pau Cubarsi è un'opzione da 20 volte la posta. Negli ultimi mesi ha affrontato Osimhen, Morata e Mbappé facendo un figurone: occhio... Quota 50 invece per quello che dovrebbe essere il compagno di reparto di Pau Cubarsì, Araujo. A metà strada si colloca l'esterno Cancelo, per lui quota da 25 volte la posta.

Gol da oltre metà campo: quota leggendaria

Con così tanti campioni in campo chissà che a qualcuno non possa venire la pazza idea di provare il gol leggendario da oltre metà campo. Leggendaria è anche la quota assegnata a questo tipo di prodezza: pari a 500 volte l'importo investito! Per il "semplice" gol da calcio d'angolo, invece, i bookie pagano 100 volta la posta.

Un altro 6-1 come nel 2017? Quota pazzesca!

Il 6-1 con cui nel 2017 il Barcellona rimontò lo 0-4 di Parigi è scolpito nei libri di storia. Un altro score di questo tipo è compreso nel "Risultato esatto 50 esiti", una versione più estesa del classico risultato esatto (generalmente a 26 esiti). Il 6-1 per il Barcellona è una tennistica opzione offerta a 175. Il 6-1 per il Psg invece fa salire il moltiplicatore a 250.