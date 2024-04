Championship, quote e pronostico di Southampton-Preston

In Championship il Southampton può ancora sperare di volare in Premier League senza passare per i playoff. I " Saints " al momento sono posizionati al quarto posto in classifica con 81 punti (24 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte) con una gara disputata in meno rispetto al Leicester (secondo a quota 88) e due in meno rispetto all' Ipswich (primo con 89 punti).

Il Southampton al "St. Mary's Stadium" vanta il secondo miglior attacco interno del torneo con ben 51 gol realizzati, un numero di reti che ha permesso alla squadra allenata da Russel Martin di conquistare la bellezza di 45 punti (14 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Preston, prossimo avversario dei "Saints", è posizionato in 10ª posizione con 63 punti, a -8 da un Norwich che occupa l'ultimo posto valido per la partecipazione ai playoff promozione. Da segnalare inoltre che il Preston in trasferta ha totalizzato soltanto 26 punti su 60 frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte.

Show al "St. Mary's Stadium"

Per le quote il segno 1 non sembra in discussione, il successo dei "Saints" è proposto su Cplay a 1.36 mentre su Snai e Sisal si gioca rispettivamente a 1.35 e 1.33. Dando uno sguardo al ruolino di marcia del "Southampton" si nota subito come la compagine biancorossa abbia centrato l'Over 2,5 in 9 delle ultime 10 gare di campionato disputate in casa. Almeno tre reti in questo incontro moltiplicano una qualsiasi puntata per 1.55.