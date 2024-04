Pronostici Liga Portugal, Famalicao-Sporting Lisbona: l'analisi del match

Ad oggi l'undici di Lisbona è stato impeccabile davanti al proprio pubblico (14 vittorie su 14) mentre in trasferta è riuscito a collezionare "soltanto" 10 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il Famalicao è imbattuto in casa da 4 partite consecutive (2 successi e 2 pareggi) ma complessivamente ha fatto registrare soltanto 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Almeno due reti dei biancoverdi? Ecco la quota

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte dello Sporting Lisbona. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna mediamente a 1.32 mentre la doppia chance 1X è proposta a circa 3.10. La capolista della Liga Portugal nelle precedenti 9 trasferte di campionato ha sempre messo a segno almeno due reti e in 5 di queste 9 sfide si è anche spinta oltre riuscendo a realizzare un numero di gol compreso fra 3 e 5. L'Over 1,5 Ospite è offerto su Cplay a 1.45 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.40.