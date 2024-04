Bayern-Arsenal, quella combo che vale quota 56 e Jorginho protagonista...

Bayern e Arsenal ripartono dal 2-2 di Londra: chi andrà in semifinale di Champions ? I Gunners hanno pagato evidentemente lo sforzo in Champions incassando due gol nel finale dall’ Aston Villa , perdendo così il primo posto in classifica in Premier League . Il Bayern ha visto festeggiare il Leverkusen questo weekend, motivo in più per cercare di andare fino in fondo in Europa.

Bayern favorito, nel primo tempo...

Nelle ultime 10 partite giocate i bavaresi hanno segnato almeno due reti in 9 occasioni. Di contro c’è un Arsenal che in trasferta non ha esattamente brillato in Champions League. Gli inglesi hanno vinto 2-1 a Siviglia ma poi perso con lo stesso risultato col Lens, pareggiato 1-1 col Psv e perso 1-0 col Porto nell’andata degli ottavi di finale.

Per i bookie il match è sostanzialmente equilibrato con leggera preferenza accordata a chi ha il fattore campo dalla sua. Ci sta ipotizzare che nella prima frazione possano vedersi una o due reti. Il Multigol 1-2 1° tempo è offerto da Cplay e Sisal a 1.56, a 1.53 da Eurobet.

Occhio alla "Tricombo" da 56 volte la posta!

Curioso come Arsenal-Bayern abbia regalato più gol (4 totali) che calci d'angolo (3) e cartellini (3). Nella sfida di ritorno non sembra vietato un altro risultato di parità, sempre con meno di 4 cartellini ma (per provare a centrare una quota sostanziosa bisogna alzare il tiro) più di 12 Corner totali. Così mixata, questa speciale "Tricombo" renderebbe ben 56 volte la posta!

Primo marcatore, una questione di... Kimmich

Diverse assenze pesanti nelle fila del Bayern, tra gli infortunati spicca l'ex Juve Coman. Dovrebbe essere regolarmente al suo posto, invece, Joshua Kimmich. Un vero jolly per Tuchel, che nella scommessa sul primo marcatore parte così dire "a metà della griglia". L'ipotesi che sia lui a sblocare il match vale quota 24. Paga 20 invece Raphael Guerreiro, che complice la squalifica di Davies dovrebbe trovare posto nell'undici titolare. Altro dato che depone a favore del portoghese: sabato ha sbloccato Bayern-Colonia di Bundesliga.

Jorginho, quanto paga "Gol e cartellino"

Nell'Arsenal detta i tempi e dà le giuste geometrie ma chissà che in un match così importante Jorginho non possa essere più di un semplice comprimario. Come? I bookie bancano a 27 la speciale opzione "Gol e cartellino" per il centrocampista della nazionale azzurra. Jorginho si gioca poi primo marcatore a 20 mentre la doppietta fa salire il moltiplicatore a 60.

Combo assist più gol, che quote!

Tra i giocatori che quest'anno hanno fatto le fortune dell'Arsenal sono da segnalare Havertz e Saka. La connessione tra i due frutterà una rete ai Gunners? L'assist del tedesco per il gol dell'inglese rende ben 33 volte la posta! Nelle fila del Bayern occhi puntati ovviamente su Harry Kane (in gol su rigore all'andata), un cecchino che sa farsi valere anche nelle rifiniture per i suoi compagni. Un assist di Kane per il gol di Muller è valutato 28 mentre se Kane mandasse in gol Sanè l'offerta è pari a 25.