Manchester City-Real Madrid, Bellingham manda in gol Vinicius? La quota stuzzica

Combo 1° e 2° tempo

Lo scorso anno (in semifinale) il City dominò con due gol per tempo, Ancelotti lo ha ben presente e medita il colpaccio all’Etihad. Del resto la sua squadra non perde dal 24 settembre (1-3 in Liga contro l’Atletico Madrid) e quest’anno in Europa ha vinto le 4 trasferte disputate.

Il Manchester City campione d’Europa in carica è imbattuto dal 6 dicembre (0-1 con l’Aston Villa) e nelle quattro euro gare casalinghe giocate ha centrato il successo, segnando 3 reti esatte in ciascun match. In presenza di così tanti campioni le aspettative in termini di spettacolo sono molto alte.

Volendo provare una giocata meno ordinaria il consiglio è “Over 0,5 1° tempo + Over 1,5 2° tempo”. Non male la quota prevista per questa “combo”, pari a 2.24 su Cplay, Eurobet e Sisal.

Primo marcatore, non c'è due senza tre?

Al Bernabeu ci ha messo due minuti per sloccare Real-City, lo scorso anno mise addidittura a segno una doppietta nel primo tempo. Il protagonista in questione è Bernardo Silva, offerto primo marcatore in Manchester City-Real Madrid a quota 11. E se dovesse farsi notare per un'altra doppietta? Quota 26, che sale a 75 se il talentuoso portoghese piazzasse il doppio sigillo nei primi 45 minuti di gioco. In fondo l'ha già fatto...

Mvp di City-Real, quanto paga Brahim Diaz

Nella scommessa sul miglior giocatore dell'incontro le quote parlano inglese. Sia Foden (eletto Mvp nel match del Bernabeu) che Bellingham pagano 5 volte la posta, tallonati da Haaland, De Bruyne e Vinicius tutti proposti a 6. Insomma, occorre pescare in un mazzo ricco di campioni. Per chi cerca quote più alte però ci sono altre opzioni da tenere d'occhio.

L'ex milanista Brahim Diaz, a 25, merita considerazione. Stesso discorso per due Difensori con la "D" maiuscola: Gvardiol e Rudiger, per ciascuno di loro l'offerta è pari a 33.

Passaggio del turno, Real ai rigori? Brivido ad alta quota

Gli appassionati di calcio vorrebbero che partite così belle non finissero mai. Un primo passo in questo senso sarebbe un match in parità al 90'... e magari con verdetto rimandato ai calci di rigore. Qualcuno crede in questa eventualità? Occhio allora alle quote dei bookmaker.

Il trionfo del City ai rigori paga 14 mentre l'esultanza dei Blancos al termine della lotteria dei tiri dal dischetto è dato a 17. Sarebbe un bel modo di vendicare lo 0-4 incassato dal City lo scorso anno all'Etihad...

Bellingham e Vinicius, attenti a quei due!

Raramente capita di trovare una quota 5 (bassa se si considera il tipo di scommessa proposta) per una combo del tipo "Assist+gol". Ma i bookie vanno capiti: se l'assistman è De Bruyne e il goleador è Haaland le probabilità di assistere ad un evento simile sono abbastanza alte. Per alzare l'asticella occorre prendere in considerazione altri candidati.

Cominciamo col dire che l'assist di Bellingham per la rete di Vinicius, a quota 35, fa venire l'acquolina in bocca. Non male anche il percorso "inverso", ovvero Vinicius uomo assist con l'inglese finalizzatore: quota 33.