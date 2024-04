Coppa di Portogallo, Porto Guimaraes: il pronostico del match

Il Porto è ad un passo dal raggiungere la finale della Taça de Portugal , i primi 90 minuti disputati sul campo del Guimaraes sono terminati 1-0 per i " Dragoni ". Ora la squadra allenata da Sergio Conceicao ha tutte le carte in regola per ripetersi davanti al proprio pubblico, al " do Dragão ", stadio in cui in questa stagione ha raccolto ben 15 successi su 21 (coppe comprese).

Da segnalare però come il Porto il 7 aprile scorso abbia perso in casa proprio contro il Guimaraes per 2-1, una sconfitta che ha interrotto una striscia di ben 13 risultati utili consecutivi (12 vittorie e 1 pareggio) davanti al proprio pubblico.

"Dragoni" favoriti ma...

Per le quote il segno 1 sembra abbastanza scontato (la vittoria del Porto è in lavagna soltanto a 1.35) ma visto il risultato uscito nell'ultimo precedente tra le due squadre è lecito attendersi almeno un gol per parte al triplice fischio dell'arbitro. Il Goal è proposto su Cplay a 1.96 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.90. Da 2 a 4 reti al novantesimo? Il Multigol 2-4 è un'opzione di scommessa offerta mediamente a 1.48.



Il Porto dopo l'1-0 dell'andata proverà a chiudere l'incontro il prima possibile, ok l'Over 0,5 Casa nella prima frazione di gara.