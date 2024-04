Roma-Milan, la piazza Dybala? E se ai rigori decide un portiere? che quote!

Una bella prova di maturità ha permesso alla Roma di battere 1-0 il Milan (gol di Mancini , decisivo anche nel derby capitolino) nell'andata dei quarti di Europa League . A distanza di sette giorni le due squadre tornano a sfidarsi all' Olimpico per un match di ritorno che si preannuncia vibrante.

Il ko contro i giallorossi ha interrotto a sette la striscia di vittorie dei rossoneri, reduci dal 3-3 in campionato col Sassuolo. Per la quarta trasferta di fila la squadra di Pioli è tornata a casa con la combo Goal+Over 2,5 in valigia. Di recente le partite della Roma sono state invece più combattute che spettacolari: 5 No Goal e Under 1,5 consecutivi, prima del match con l'Udinese sospeso al 72' sul risultato di 1-1.

I bookie sono piuttosto divisi sul numero di reti totali al 90'. Sia l'Under 2,5 che l'Over viaggiano mediamente a 1.85 mentre il Goal (1.65) viene ritenuto più probabile rispetto al No Goal, proposto a 2.10. Da valutare l'ipotesi che Roma-Milan possa terminare con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 è giocabile a 1.98 su Cplay, a 1.97 su Sisal e a 1.95 su Snai.

Primo marcatore, occhio agli ex

All'andata il primo marcatore è stato un difensore, Gianluca Mancini. All'Olimpico occhi puntati sugli ex della sfida, nelle fila della Roma l'opzione El Shaarawy (sempre prezioso tatticamente per De Rossi) paga 10 volte la puntata. Sponda Milan si può guardare in fascia dove Florenzi (in ballottaggio con Calabria) vede fissate a 28 le chances di sbloccare Roma-Milan.