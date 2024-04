Atalanta-Liverpool, spauracchio Van Dijk: occhio al primo quarto d'ora...

Scacco al Re. Tutto il mondo ha celebrato l'impresa dell' Atalanta che ad Anfield ha battuto 3-0 il Liverpool di Klopp nell'andata dei quarti di Europa League . Per eliminare i favoriti dal torneo, Gasperini deve però tenere sulla corda i suoi: mai fidarsi di Salah e compagni, che nel frattempo sono caduti anche domenica in campionato contro il Crystal Palace (0-1). Anche l' Atalanta in campionato ha commesso un (mezzo) passo falso, facendosi rimontare due reti dal Verona . Terzo Over 2,5 di fila per i nerazzurri che hanno comunque confermato l'ottima vena realizzativa: in questa stagione, al Gewiss, non hanno segnato solo contro la Juventus (0-0).

Il Liverpool non è chiaramente diventato di colpo una squadra mediocre ma il fatto che subisca gol da 9 partite consecutive è un elemento da sfruttare per la Dea, che in questo incontro parte (secondo i bookie) da sfavorita. Per Cplay e Betsson il 2 del Liverpool al 90' vale 1.64, offerta che scende a 1.63 su Snai. Su Better, GoldBet e Sisal l'1 dell'Atalanta è proposto a 4.25. Probabile che entrambe possano andare a segno, le quote per l'esito Goal oscillano tra 1.40 e 1.50. A 1.60 invece la combo formata dal Goal e dall'Over 2,5.

Van Dijk colpisce "a freddo"? La quota stuzzica

Visto il risultato dell'andata è facile immaginare un Liverpool subito all'attacco per provare a ricucire il gap già nei primi minuti. Tanti i campioni dei Reds in grado di colpire, tra loro occhi puntati sul gigante Van Dijk. Un gol del centrale olandese entro i primi 15' vale ben 40 volte la posta. Sponda Atalanta un gol "a freddo" di Hien fa volare l'offerta fino a 65!

Una tricombo che paga 30: ecco di che si tratta

Alzi la mano chi potesse immaginare l'impresa bergamasca ad Anfield. E se la Dea concedesse il bis battendo ancora i Reds? Un simile expolit, da solo, non basta per puntare ad una quota 30. Oltre al segno 1 occorre accendere altre due opzioni: Più di 12 Corner totali e un numero di cartellini compreso tra 4 e 6. Una fiche magari la si può piazzare...

Klopp vede rosso? Posta moltiplicata per...

Potrebbe essere l'ultima partita in Europa da allenatore del Liverpool. Inevitabile che i bookie abbiano un occhio di riguardo anche per Jurgen Klopp, sorpreso come la sua squadra dall'Atalanta nel match di andata. Il tedesco è un sanguigno e non si può escludere che l'arbitro possa comminargli un cartellino rosso: un'eventualità che permetterebbe di moltiplicare per 16 un qualsiasi investimento.

Risultato esatto+ultimo marcatore: le proposte dei bookie

Il match del Gewiss promette diverse reti, il 3-2 per l'Atalanta non è tra i risultati più probabili ma neanche impossibile. Da valutare il mercato "Miranchuk ultimo marcatore più risultato esatto 3-2". Una soluzione di questo tipo è reperibile a quota 125!

Stessa offerta per il 3-2 bergamasco con punto esclamativo messo da Pasalic, l'uomo che ad Anfield ha suggellato il 3-0 per la Dea.