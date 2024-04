Pronostici Conference League, l'analisi di Fiorentina-Plzen

Tra la Fiorentina e le semifinali di Conference League c'è il ritorno della sfida con il Plzen . L'andata, disputata alla " Doosan Arena " è terminata a reti bianche. Si riparte dallo "0-0" quindi, i toscani davanti al proprio pubblico hanno tutte le carte in regola per giocare una buona partita. Risultati alla mano si nota subito come la " Viola " abbia evitato la sconfitta in ben 8 delle precedenti 10 partite interne disputate.

Il Plzen nelle ultime 3 gare ufficiali non solo non ha mai perso ma non ha nemmeno permesso ai suoi avversari di segnare il gol della bandiera. Al doppio "0-0" centrato prima contro il Karvina e poi contro la Fiorentina appunto ha fatto seguito l'1-0 ottenuto contro lo Slavia Praga. Da segnalare inoltre che la compagine ceca nelle precedenti 3 gare esterne europee ha sempre mantenuto la propria porta inviolata.

Toscani favoriti

Sulla carta il segno 1 non sembra però in discussione. La vittoria della Fiorentina è proposta su Cplay a 1.36 mentre su Snai e Sisal è offerta rispettivamente a 1.37 e 1.38. Più Under che Over 2,5 al novantesimo, l'opzione che prevede al massimo due reti al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 1.82 mentre la "combo" 1+Under 3,5 è in lavagna mediamente a 1.90.