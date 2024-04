Serie A, pronostico Genoa-Lazio: ecco una "doppia possibilità"

Occhio al segno X

Le quote suggeriscono un match equilibrato con il segno 1 in lavagna mediamente a 2.88 e il segno 2 proposto a circa 2.60. Da notare che la Lazio non pareggia in campionato da 11 giornate consecutive (0-0 in casa contro il Napoli), rendendo la prospettiva di un pareggio esterno più remota, con una quotazione media del segno X al novantesimo pari a 3.05.

Volendo correre meno rischi si può provare la doppia possibilità "X o Goal" offerta su Cplay a 1.60, su Snai a 1.55 e su Goldbet a 1.62.