Cagliari-Juve, Bremer decisivo per una quota da capogiro. Ma McKennie...

Bianconeri favoriti per le quote

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Juventus, il segno 2 al termine del secondo tempo è offerto su Cplay a 1.76 mentre su Goldbet e Better paga 1.75. Per vincere i bianconeri dovranno però mantenere la concentrazione alta per tutti e 90 i minuti poichè il Cagliari nelle ultime settimane ha dimostrato a tutti di essere una squadra in gran forma: 3 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti 8 gare del torneo. Da non escludere il Multigol Casa 1-2 in lavagna a 1.70.

Combo primo marcatore+risultato esatto: quota 125!

Prima Bremer, poi Rugani e infine Dossena per il definitivo 2-1. Juve-Cagliari allo Stadium è stato un monologo tra difensori e i bookie prendono in considerazione l'ipotesi che anche alla Unipol Domus ad aprire le danze sia il centrale brasiliano in un match vinto dalla Vecchia Signora per 2-1 (con lo stesso score la Juve aveva battuto i sardi anche nel penultimo scontro diretto, datato aprile 2022). Quanto paga la combo Bremer primo marcatore+risultato esatto 1-2? Ben 125 volte la posta! Una quota da capogiro.

Risultato esatto parziale/finale: una proposta interessante

Lo score dell'ultimo precedente tra Juventus e Cagliari fornisce l'assist per provare una particolare giocata che fa riferimento al risultato esatto parziale e finale. Per centrare la scommessa occorre appunto pronosticare correttamente il risultato dei primi 45 minuti e quello di fine incontro. Occhi puntati allora sullo 0-0 primo tempo abbinato all'1-2 finale: una soluzione che permetterebbe di moltiplicare per 35 un qualsiasi investimento.