Napoli, Bayern e Valencia vincono tutte? Quanto vale la tripla per i Bookie

In campo anche il Valencia che, al Mestalla, ospita il Betis in una sfida atta a decretare la sesta in classifica in cui i padroni di casa cercheranno di sfruttare il momento negativo degli ospiti.

In campo anche il Napoli di Calzona che, al Castellani, vorrà fare punti dopo il 2 a 2 contro quel Frosinone che l’aveva buttato fuori dalla Coppa Italia: l’Empoli cerca punti salvezza mentre i Campioni d’Italia, vista anche la certezza del quinto posto buono per la Champions, cercano l’impresa per salvare una stagione storta.

Le quote dei bookie per la speciale tripla

La quota relativa alla tripla con i due “2” di Napoli e Bayern e l’1 del Valencia, secondo Bet365, è di 5,91 mentre Sisal propone la stessa a 5,87. Di diverso avviso è, invece, Begamestar che, oltre ad offrirla ad una quota base maggiore (5,93) si dimostra scettica visto che propone un’ulteriore maggiorazione del 20%: molto interessante!