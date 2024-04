Pronostico City-Chelsea, che sfida tra Haaland e l'ex Palmer!

Niente Triplete per Guardiola. Il suo Manchester City è stato eliminato dalla Champions League per mano del Real Madrid. Prima del rush finale in Premier League i Citizens devono conquistare la finale di Fa Cup: sabato alle 18.15, al Wembley Stadium, è in programma la semifinale contro il Chelsea. Una competizione che può salvare la stagione dei Blues, al momento noni in campionato ma (complici i recuperi) con possibilità di arrampicarsi fino al sesto posto. Non il massimo della vita...