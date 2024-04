Serie A, pronostico e statistiche di Verona-Udinese

La sfida tra il Verona e l' Udinese si preannuncia come un vero e proprio scontro salvezza. Al " Bentegodi " si affrontano due squadre che in classifica si trovano a un punto di distanza dal terz'ultimo posto occupato dal Frosinone .

Esaminando le prestazioni casalinghe del Verona e le gare esterne dell'Udinese emergono alcuni dettagli interessanti. L'Hellas, davanti al suo pubblico, ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Dall'altra parte, l'Udinese in trasferta ha centrato 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Analizzando i numeri dei gol fatti e subiti, il Verona davanti al proprio pubblico ha segnato 17 reti e ne ha subite 21 mentre i friulani in trasferta vantano una media di 0,8 gol segnati e 1,46 reti subite a partita.

Occhio all'esito ritardatario

Per le quote il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 paga mediamente 2.57 mentre il segno 2 si gioca a circa 2.90. Tuttavia entrambe le squadre arrivano al match senza aver mai fatto registrare il segno 1 nelle ultime 5 partite. La doppia chance 1X risulta un'opzione interessante e viene proposta a 1.42 su Cplay, a 1.35 su Snai e a 1.38 su Better. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 1X+Under 3,5.