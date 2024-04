Pronostici Liga, Real Madrid-Barcellona: l'analisi del Clasico

Al momento è il Real Madrid ad avere il controllo della situazione, guidato magistralmente da Carlo Ancelotti. Con 78 punti accumulati in 31 partite i "Blancos" hanno dimostrato la loro superiorità in campo. Il Barcellona non vorrà regalare la partita ai rivali, i blaugrana inseguono ad 8 punti di distanza.

Il Real Madrid, davanti al proprio pubblico, è stato pressoché invincibile, con 13 vittorie e 2 pareggi, consolidandosi come l'unica squadra a non subire sconfitte in casa. D'altra parte, il Barcellona si presenta come un avversario formidabile in trasferta, con 9 vittorie e 6 pareggi, mantenendo la sua imbattibilità lontano dalle mura amiche.

"Blancos" favoriti

Parola ai precedenti: gli ultimi 4 confronti tra le due squadre si sono conclusi sempre con almeno tre gol, il Real Madrid ha trionfato in 3 occasioni mentre il Barcellona ha portato a casa solamente una vittoria. I bookmaker suggeriscono di puntare sul Real Madrid con il segno 1 proposto mediamente a 1.87. Tuttavia, per coloro che preferiscono coprirsi da eventuali sorprese, potrebbe essere saggio optare per la "combo" 1X+Over 1,5 offerta su Cplay a 1.47, su Snai a 1.45 e su Eurobet a 1.40.