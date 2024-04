Pronostico Farense-Benfica, Di Maria e compagni a caccia dei tre punti

Il dato curioso del Benfica sul "Pari/Dispari"

Di Maria e compagni lunedì sera (ore 21.15) fanno visita al Farense, che vista la classifica cortissima nelle zone medio basse non può ancora sentirsi al sicuro. Per una squadra reduce dalla “battaglia” del Velodrome l’impegno potrebbe non essere così semplice. Da tener presente, poi, che il club dell’Algarve ha imposto il pareggio al ben più quotato Benfica negli ultimi due precedenti.

Poco all’attivo tuttavia da segnalare per il Farense nelle ultime 11 giornate: un solo successo (2-0 casalingo al Boavista), poi quattro pareggi e sei sconfitte. Nel periodo considerato si registrano ben 9 uscite dell’esito Multigol 2-4.

Con riferimento alle ultime sei trasferte disputate dal Benfica (campionato e coppe) è curioso notare come il risultato di questi incontri sia coinciso con un numero dispari. Anche questo è oggetto di scommessa: classe di esito “Pari/Dispari”.

Per le quote Benfica nettamente favorito, il segno 2 è pagato 1.41 da Cplay, 1.40 invece da Eurobet e Bwin. Ospiti vittoriosi e numero di reti compreso fra due e cinque? La combo 2+Multigol 2-5 è un’opzione reperibile a 1.70.