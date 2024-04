Chi sblocca Milan-Inter? Da Matteo... a Matteo: quote altissime! E Lautaro...

Il derby della Madonnina è la degna chiusura della 33ª giornata di Serie A . Match point scudetto per i nerazzurri , che da settimane aspettano questo momento. Per cucirsi la seconda stella sul petto serve la vittoria contro un Milan chiamato ad una prova di carattere dopo l' eliminazione dall'Europa League per mano della Roma .

Inter favorita ma occhio al primo tempo...

In campionato l'Inter ha perso solo contro il Sassuolo, per il resto 26 vittorie e 5 pareggi a certificare un dominio incontrastato. Il Milan con le tre reti segnate al Sassuolo ha toccato quota 63, confermandosi secondo miglior attacco del torneo dopo quello dell'Inter che può vantare anche la miglior difesa. Il derby mette di fronte due squadre che non hanno ancora pareggiato per 0-0 ed è interessante anche la statistica di metà gara dei nerazzurri: nessun pareggio al termine del primo tempo da ben 14 giornate consecutive.

Milan-Inter in parità all'intervallo? Su Cplay l'X primo tempo si gioca a 2.30, offerta superiore rispetto a quella di William Hill (2.20) e Bwin (2.15). Inter favorita per la vittoria al 90' secondo i bookie: il segno 2 raddoppia la posta mentre il pareggio è quotato a 3.50 e l'1 rossonero vale 3.65.

Dimarco e Theo, attenti a quei due

Chiamarli terzini sarebbe riduttivo, per Inter e Milan infatti sono due vere fonti di gioco. Dimarco e Theo Hernandez, oltretutto, sono anche dei temibili cecchini che possono lasciare il segno da calcio piazzato. Quanto paga un gol su punizione diretta dell'esterno interista? La quota fissata dai bookmaker è pari a 25 mentre è superiore l'offerta prevista per una prodezza su punizione di Theo, valutata 33.

Primo marcatore, idee Darmian e Gabbia a quote altissime

Gli ultimi (in lavagna) saranno i primi? Nella scommessa sul primo marcatore del derby le quote più alte vengono assegnate ai difensori ma visto che l'Inter ha spesso sbloccato grazie alla contraerea... Occhi puntati allora sul sempre affidabile Matteo Darmian, il jolly di Inzaghi primo marcatore paga ben 55 volte la posta!

Sponda Milan l'offerta prevista per Matteo Gabbia vola addirittura a 65! È stato suo l'inutile gol del 2-1 rossonero in Europa League contro la Roma. Inutile per il Milan ma un'iniezione di fiducia per il centrale rossonero, che contro i nerazzurri dovrebbe partire nell'undici titolare. Per la cronaca, paga 65 anche l'opzione Thiaw primo marcatore.

La speciale "Tripletta" del Toro

Lautaro Martinez è senza dubbio tra i più attesi nel derby della Madonnina. Per lui i bookmaker contemplano l'ipotesi di un tabellino ricco... di bonus e malus, per dirla in termini fantacalcistici. Tradotto: Lautaro segna, fa assist e riceve un cartellino. Missione difficile ma non impossibile per l'argentino, puntando su questa triplice opzione si può moltiplicare per 85 qualsiasi investimento. La quota sale a 110 se il protagonista di questa speciale "Tripletta" fosse Mkhitaryan, l'intoccabile di Simone Inzaghi.

Combo assist più gol, quanto paga l'opzione "Giroud più Leao"

La combo "assist+gol" rappresenta un tipo di scommessa intrigante e con opzioni sempre ben pagate. Sponda interista la connessione Dimarco (assist) Lautaro (gol) frutterebbe un moltiplicatore pari a 16. L'assist di Mkhitaryan per la rete di Thuram paga invece 18 volte la posta.

Nell'ultimo derby vinto 5-1 dall'Inter la rete milanista era stata frutto della collaborazione tra Giroud (assist) e Leao (gol). Un simile evento si ripeterà stasera? In questo caso l'offerta dei bookie vola a 30.