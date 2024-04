Conference League, chi vincerà? Ecco le quote sulla favorita del torneo

La UEFA Conference League è ormai giunta alla sua terza edizione e, almeno per quanto si è visto finora, la competizione ha assunto fonti tinte tricolore nel corso di questi anni. Nelle due precedenti edizioni, infatti, ben 2 squadre italiane hanno raggiunto la finale: parliamo della Roma , poi vincente sul Feyenoord e prima storica detentrice della coppa, e della Fiorentina , che invece ha perso la finale dello scorso anno contro il West Ham . La stessa Fiorentina è approdata per il secondo anno di fila alle semifinali della competizione e solo l’ostacolo Club Brugge la separa dalla potenziale rivincita. La concorrenza sarà però molto folta per i viola, visto che altre 3 squadre molto agguerrite come Olympiacos, Aston Villa e - per l’appunto - Club Brugge vorranno arrivare alla vittoria finale della competizione. Andiamo dunque a scoprire insieme qual è la squadra attualmente considerata come la favorita per il trionfo.

Conference League, le quote delle 4 squadre rimaste: qual è la favorita per la vittoria?

Almeno per il momento, la squadra attualmente meno favorita per vincere la Conference League è l’Olympiacos. I greci, che hanno eliminato ai quarti di finale i turchi del Fenerbahce ai calci di rigore, vantano infatti una quota vincente pari a 10 in relazione al loro possibile trionfo in questa particolare competizione. Subito dopo, con una quota di 7,50, troviamo invece il Club Brugge, ovvero proprio il prossimo avversario della Fiorentina. Ai quarti di finale i belgi hanno estromesso dalla competizione il PAOK Salonicco, altra squadra greca che sperava di approdare in semifinale. La seconda squadra con i maggiori favori del pronostico è invece proprio la Fiorentina. La compagine allenata da Vincenzo Italiano ha una quota attuale di 2,50 rispetto alle possibilità di portare la Conference League a Firenze dopo il tentativo fallito della scorsa annata. Nel turno precedente la viola ha eliminato i cechi del Viktoria Plzen, avendo ragione degli avversari ai tempi supplementari. Infine, al momento la squadra maggiormente favorita per la vittoria della Conference League di quest’anno è l’Aston Villa. Gli inglesi - che hanno battuto i francesi del Lille ai quarti di finale - hanno infatti una quota di 2 per la vittoria della competizione. Queste quindi le quote delle ultime squadre nella competizione presenti all’interno delle piattaforme che offrono scommesse sportive e casino online. La speranza per i tifosi della Fiorentina, ovviamente, risiede nel fatto di arrivare fino all’ultimo atto e provare a cambiare una storia che l’anno scorso è stata purtroppo non positiva.